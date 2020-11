Pirlo lyrisch na terugkeer van Nederlander: "Hij is de toekomst van Juventus"

Matthijs de Ligt is helemaal terug. De Nederlandse verdediger stond tegen Cagliari en Ferencvaros negentig minuten op het veld. "Hij moet de toekomst van Juventus worden", is ook Andrea Pirlo vol lof.

Juventus FC won in de zomer 2019 het pleit om Matthijs de Ligt. Het eerste seizoen van het jeugdproduct van AFC Ajax in Turijn was echter niet altijd even stabiel.

Ook dit seizoen had de Ligt al af te rekenen met de nodige dosis pech. De Nederlander werd geopereerd aan de schouder, maar is helemaal terug.

We wisten al langer dat Matthijs de Ligt één van de aanvoerders van Juventus is

"Ik ben enorm blij dat de Ligt terug is", gelooft ook Andrea Pirl in zijn kwaliteiten. "Hij is jong, maar nu al een leider. We wisten al langer dat hij één van onze aanvoerders is."