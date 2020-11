De spitsen van Club: veel roteren, weinig scoren, kleine impact

Club Brugge was aanvallend onmondig in Dortmund. Blauw-zwart kampt al een heel seizoen met een spitsenprobleem en Philippe Clement blijft zoals op Tinder swipen om de juiste match te vinden. Na een paar dates is hij het telkens weer beu...

Rechts of links swipen... We durven denken dat na gisterenavond het weer even naar links is voor Michal Krmencik. De Tsjech was quasi onzichtbaar in het Signal Iduna Park. Nochtans had Clement de potigere spits erop gezet om meer oorlog vooraan te kunnen maken. Toegegeven, dan moet de bal daar wel geraken.

De meeste mensen hadden Youssouph Badji aan de aftrap verwacht, maar zo zie je maar dat er geen lijn op te trekken is. Clement heeft drie centrumspitsen en die verdelen de minuten onder elkaar. Badji (742), Krmencik (446) en Okereke (346) komen gezamelijk aan het aantal minuten die Hans Vanaken al speelde. Gezamelijk hebben ze één doelpuntje meer gescoord dan Vanaken.

Vertrouwen

Het wisselt van week tot week wie er vooraan bij Club staat. Philippe Clement haalt aan dat dat eigenlijk niet zou mogen uitmaken en dat iedereen klaar moet zijn, maar zeker voor een spits is vertrouwen van groot belang. Spelen ze alle drie met de daver op het lijf om er de volgende keer niet bij te zijn?

In de competitie was de laatste goal van een spits die van Badji op Oostende. Daarna moeten we al teruggaan naar 20 september, toen Club met 0-6 won op het veld van Zulte Waregem en Kremcik twee keer scoorde. Krmencik en Okereke hebben samen 14,5 miljoen gekost. Dan mag het ietsje meer zijn.

Die twee worden natuurlijk ook niet geholpen door het feit dat Dennis, Diatta en ook Lang zelf de actie zoeken in plaats van een voorzet te geven. Alle twee leven ze van de aanvoer. Soms vraag je je soms af of Club in dit systeem niet beter is met Schrijvers als valse negen. Maar dan doe je voor de rest ook aan kapitaalsvernietiging. Al zal Clement toch eens een keuze moeten maken. Je kan eens veranderen, maar een spits moet toch eens een paar weken aan een stuk de kans krijgen.