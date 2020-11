Clement legt vinger op de wonde: "We zitten niet in topperiode, maar dramatisch is het ook niet. Het is iets tussenin"

Philippe Clement zag Club Brugge gisteren kansloos verliezen op het veld van Borussia Dortmund. De Duitse topclub was oppermachtig, maar toch beseft de coach van blauw-zwart dat zijn troepen momenteel niet in de beste vorm verkeren.

"Ik heb meteen na de loting al gezegd dat Borussia Dortmund dé grote favoriet in onze groep is", reageert Philippe Clement in Het Laatste Nieuws op het verlies. "Je weet op voorhand dat er enkele wonderen moeten worden verricht om een resultaat te halen."

Clement verdedigt zijn jongens, maar beseft dat het allemaal niet genoeg is. "Ik vind niet dat er iets aan te merken is op de mentaliteit van mijn spelers. Ze voelden ook het niveauverschil op het veld. Misschien was er daardoor iets minder overtuiging."

"We zitten momenteel niet in een topperiode", besluit Clement. "Dat was vorig jaar voor de winterstop wel het geval. Maar we staan nog altijd aan de leiding in de Jupiler Pro League. Dramatisch is het dus niet. Het is iets tussenin."