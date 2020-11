David Silva wellicht enkele weken buiten strijd. Nieuwe kans voor Januzaj?

Donderdagavond zal er geen David Silva te zien zijn in het Europa League-duel tegen AZ. Een spierblessure houdt hem in Spanje aldus Voetbal International.

Silva liep de dijbeenblessure afgelopen weekend op tijdens het duel in en tegen Cadiz. Real Sociedad doet zelf geen concrete uitspraken over de duur van z'n afwezigheid, maar volgens Spaanse media zou hij allicht de eerstkomende competitieduels tegen Villareal en Alaves moeten missen, alsook de wedstrijd in de Europa League tegen HNK Rijeka volgende week.

Januzaj

Sowieso een tijdelijk kwaliteitsverlies voor de leider in de Primera Division, maar allicht krijgt onze landgenoot Adnan Januzaj opnieuw zijn kans. Als hij speelt zoals zondag tegen Cadiz dan hoeven ze zich bij de Baskische ploeg niet al te veel zorgen te maken. In Alkmaar zullen ze zonder twijfel op hun hoede zijn voor zijn dribbels en eventuele assist(s).