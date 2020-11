Fans weer toegelaten op Anfield, maar op Old Trafford blijven de deuren nog dicht

Vanaf 2 december komt er een einde aan de landelijke lockdown in Engeland, maar dat is nog niet voor alle clubs in de Premier League even goed nieuws. Sommige clubs mogen hun deuren weer openen voor een beperkt aantal toeschouwers, andere moeten het dan nog een tijdje zonder hun supporters doen.

De parameter die de Engelse regering hiervoor hanteert is het risiconiveau waarin de stad of het gebied van de respectievelijke clubs zich bevindt qua corona. Valt een club onder risiconiveau 1 dan zijn er maximaal 4000 toeschouwers toegelaten. Steden als Londen en Liverpool behoren tot risiconiveau 2. Clubs zoals Liverpool, Everton, Tottenham Hotspur, Chelsea, Fulham, Crystal Palace, West Ham United en Arsenal mogen hun deuren openen voor 2000 fans. Ook Brighton en Southampton zullen kunnen rekenen op een beetje steun vanuit de tribunes. Niet enkel Manchester Manchester zit in categorie 3, waardoor zowel United als City het voorlopig nog zonder fans zal moeten stellen. Ook Aston Villa, Burnley, Leeds, Leicester, Newcastle, Sheffield United, West Brom en de Wolves moeten het slot nog op de stadionpoorten houden.