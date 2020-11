Waarom Messi het in Argentinië voor eeuwig en altijd zal moeten afleggen tegen Maradona...

Diego Armando Maradona was een fenomeen. In Argentinië heeft de president drie dagen van nationale rouw aangekondigd. Zo groot was Pluisje in zijn land. Een status die Lionel Messi, ondanks zijn kwaliteiten, nooit heeft weten te bereiken.

Maradona was en is letterlijk God in Argentinië. Een godenstatus die niets of niemand hem kon afpakken, zelfs hijzelf niet. Het land heeft Lionel Messi, die toch ook genoemd wordt als beste voetballer aller tijden, nooit zo in de armen gesloten. Maradona, daar dweept elke Argentijn mee en hij heeft nooit kritiek moeten verwerken. Messi wel...

Voor Argentijnen is hun nationale ploeg immers het summum. En Maradona bezorgde hen in 1986 eigenhandig de wereldbeker. Argentinië was toen Pluisje en tien anderen, vraag het maar aan de Rode Duivels van toen. Maradona herhaalde dat kunstje twee keer op ploegniveau met Napoli, maar het is dat WK dat hem onsterfelijk maakte.

Messi heeft nooit de Argentijnse ploeg naar dat niveau kunnen tillen en speelt al sinds zijn jeugd voor Barcelona. Daarom is de band met één van de besten aller tijden minder. Hij zal het in eigen land voor eeuwig en altijd moeten afleggen tegen de man met 'de hand van God'.