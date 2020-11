Zlatan Ibrahimovic krijgt steun van zaakwaarnemer in strijd tegen FIFA

Ibrahimovic stak eerder deze week de lont aan het vuur en kreeg al snel steun van Gareth Bale. EA Sports zou namelijk zonder de toestemming van de Zweedse ster zijn beeltenis gebruikt hebben voor het populaire videospel FIFA. Raiola schuwt de straffe uitspraken niet.

Volgens de zaakwaarnemer zouden er maar liefst 300 spelers bereid zijn Zlatan te steunen in zijn strijd tegen EA Sports. "En als het nodig is gaan we door tot het einde tegen FIFA en FIFPro (internationale spelersvakbond, nvdr.) en iedereen die rechten verkopen die ze niet hebben", zegt Raiola in gesprek met The Telegraph. "Zlatan is geen marionet" en "ze willen de spelers verzwakken zodat ze slaven worden" voegt hij er nog fel aan toe.

Bij de spelontwikkelaar zijn ze zich echter van geen kwaad bewust en beweren ze al jarenlang een goede verstandhouding te hebben met Raiola, alsook met Bale en Ibrahimovic. De Zweed komt zelfs al sinds 2002 in het spelletje voor. Het draait allemaal om de portretrechten. Volgens Raiola behoren deze toe aan de spelers zelf, terwijl FIFPro beweert deze verkregen te hebben via de nationale spelersvakbonden.