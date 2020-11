Het was afzien voor Ngadeu die zoekende is naar zijn beste niveau

Na zijn besmetting kon Ngadeu begin deze maand beginnen herstellen. De verdediger liep het coronavirus op en kwam hier, in aanloop naar het Europese duel tegen Rode Ster Belgrado, nog even op terug.

KAA Gent werd al zwaar geteisterd door het coronavirus. Ook Ngadeu, die onlangs 30 jaar is geworden, kreeg te maken met het virus. Voor de Europese wedstrijd van AA Gent kwam de Kameroener nog even terug op deze zware en moeilijke periode: "Ik verloor mijn reuk- en smaakzin en had keel- en hoofdpijn. Het was nadien niet makkelijk om weer te trainen. Ik voelde me fysiek niet top. Nu ben ik op weg naar mijn beste niveau."

In de zomer van vorig jaar kwam Ngadeu voor 4.5 miljoen euro over van Slavia Praag. De sterke verdediger liet meteen een zeer goede indruk na en was vaak de rots in de branding voor de Gentse ploeg.