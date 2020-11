Vanheusden laat zich niet kisten: "Het was vooral een immense teleurstelling voor mezelf"

De operatie is geslaagd en de experten voorspellen geen problemen voor Zinho Vanheusden om terug op het hoogste niveau te keren. Hijzelf is intussen vastbesloten: "Ik keer sterker terug, ik weet hoe hard ik train."

Die verschrikkelijke schreeuw ligt bij iedereen nog vers in het geheugen... "Ik vreesde niet dat mijn carrière voorbij was. Maar het was vooral een immense teleurstelling voor mezelf, omdat ik wist dat ik goed bezig was", zegt hij bij Sporza.

"Ik heb al eens zo'n blessure gehad en ik wist meteen dat het weer 6 lange maanden zouden worden. Maar ik zal sterker terugkeren na deze blessure. Ik weet hoe hard ik train en wat ik er allemaal voor doe."

Opgeroepen voor de Rode Duivels, sterkhouder bij Standard... Dacht hij al aan een stap hogerop? "Neen, ik was volledig gefocust op Standard. We stonden helemaal bovenin en hadden enkele mooie matchen gewonnen."