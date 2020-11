Rondje Europa: Wolfsburg en Werder maken er een doelpuntenfestival van, Doku kan opnieuw niet winnen

Sporting Charleroi ging vanavond onderuit op het veld van KAS Eupen, maar ook in de andere landen werd er gevoetbald. Een overzicht van de gespeelde wedstrijden in de belangrijkste competities.

VfL Wolfsburg 5 - 3 Werder Bremen

Het was smullen in de Bundesliga vanavond. Koen Casteels moest zich drie keer omdraaien, maar wat maakt dat uit als je teammaats er vijf in het mandje leggen? Die Wölfe namen in de tweede helft afstand.

Crystal Palace 0 - 2 Newcastle United

In de Premier League was het lang wachten op doelpunten. Pas in de slotminuten scoorde Newcastle beide doelpunten. Bij Crystal Palace startten Michy Batshuayi en Christian Benteke op de bank. Beide Rode Duivels werden in de loop van de tweede helft het veld op gestuurd.

Real Valladolid 1 - 1 Levante

In Spanje stond er vanavond een degradatietopper op het programma. Real Valladolid was op weg om een gouden driepunter pakken, maar in de slotfase van de wedstrijd lukte José Campana de gelijkmaker van op de stip.

RC Strasbourg 1 - 1 Stade Rennes

Stade Rennes kon opnieuw niet winnen in de vaderlandse competitie. De thuisploeg stond meer dan een helft met tien op het veld na een rode kaart voor Stefan Mitrovic. Jérémy Doku was negentig minuten van de partij.