Club NXT ziet af in 1B: werd deze competitie onderschat?

De mooie vooruitzichten die er waren om de jonge spelers ervaring te laten opdoen in 1B lijken volledig te zijn veranderd. Club NXT kent veel moeilijkheden en het niveau in 'tweede klasse' lijkt hoger te zijn dan verwacht.

Het klonk zo mooi... Jonge beloftevolle spelers ervaring laten opdoen in 1B. Hoewel ervaring opdoen nog altijd het hoofddoel is, zullen ze in Brugge ongetwijfeld meer verwacht hebben van de competitie in 1B. De realiteit is hard en het niveau ligt erg hoog.

Niet te onderschatten

Clubs die uit onze hoogste afdeling degraderen en het volgende seizoen opnieuw willen promoveren, weten hoe moeilijk dit gegeven is. Het niveau in 1B ligt zeer hoog en ook de spelers van Club NXT zijn dit aan het ondervinden.

Na 12 wedstrijden staan de spelers van de U23 helemaal onderaan met slechts 7 punten. Lierse Kempenzonen telt met een match minder 10 punten. De kloof met de andere clubs uit de middenmoot bedraagt al 8 punten.

De troepen van Rik De Mil hebben het niet onder de markt in 1B. In Het Laatste Nieuws gaf de trainer van Club NXT wat meer duiding. “De gemiddelde leeftijd van mijn spelerskern is 17,6 jaar. We wisten dat we zouden moeten opboksen tegen ploegen met meer ervaring en meer ‘body’ en het was wat ingecalculeerd dat we leergeld zouden betalen”, aldus de 39-jarige beloftentrainer die zo verduidelijkt dat er geen sprake was van onderschatting.