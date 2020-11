Marc Wilmots kijkt en ziet dat zijn ex-club het moeilijk heeft: "Ik zie ze nog niet degraderen, maar het brandt overal"

Marc Wilmots liet zich kort uit over de situatie van Schalke 04. De Duitse club kreeg het dit seizoen al hard te verduren en staat na acht wedstrijden helemaal onderaan het klassement.

In Het Laatste Nieuws beoordeelde Marc Wilmots de penibele situatie van zijn ex-club Schalke 04. De Duitse traditieclub zit met financiële problemen en na acht wedstrijden konden ze slechts drie punten verzamelen.

“Ik zie ze nog niet degraderen, maar het brandt overal. Schalke heeft stabiliteit nodig”, aldus Marc Wilmots die zes jaar speler was in Schalke. In 138 wedstrijden was 'Das Kampfschwein' goed voor 27 goals.

Vanavond neemt Schalke 04 het op in en tegen Borussia Mönchengladbach. Bij winst doet Schalke een zeer goede zaak en verlaat het de onderste regionen in het klassement.