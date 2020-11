🎥 De Spaanse pers is niet mals voor Eden Hazard na nieuwe blessure: "Hij begint meer en meer op Bale te lijken"

Real Madrid beleefde een nachtmerrie tegen laagvlieger Alavés. Naast het verlies zag het nog maar eens Eden Hazard uitvallen met een blessure. Een nieuwe klap voor de Madrilenen en de Rode Duivels.

De Madrilenen ontwaken ongetwijfeld met een kleine kater na de baalavond. De Spaanse pers doet er nog een schepje bovenop met enkele vernietigende commentaren. Ook onze landgenoot Eden Hazard werd niet gespaard.

"Hij wordt meer en meer als Bale", kopt AS. Het Spaanse dagblad heeft het in het artikel onder meer over de "middelmatige prestaties" en "porseleinen fysiek" van de Rode Duivel.

"De 7 straft de 7", valt dan weer te lezen in Marca. Daarbij maakt het medium de vergelijking tussen zijn rugnummer en het aantal blessures die de dribbelkont opgelopen heeft sinds zijn transfer naar Real Madrid