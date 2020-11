🎥 Zo brengt Lionel Messi hulde aan Diego Maradona

Het overlijden van Diego Maradona was een gigantische schok voor Argentinië en bij uitbreiding van de hele voetbalwereld. Ook voor Lionel Messi was 'Pluisje' een groot voorbeeld.

Lionel Messi zette de 4-0 eindstand op het scorebord tegen Osasuna. Bij zijn viering bracht hij hulde aan de overleden voetbalgod Diego Maradona. Hij was Messi's oude bondscoach en speelde nog even bij Newell's Old Boys, de club waar Messi als jeugdspelertje actief was. De superster van Barcelona eerde hem met het shirt van Old Boys.