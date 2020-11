Schedelbreuk voor aanvaller van Wolverhampton na duel met David Luiz

Het was al snel duidelijk dat er iets mis was met Raul Jimenez na het duel met David Luiz. De Mexicaan bleef liggen en kreeg zelfs zuurstof toegediend. Volgens de club zou het gaan om een scheldelbreuk.

Er is al een operatie gebeurd en nu zou het beter gaan met de aanvaller. Het zal echter wel nog een tijdje duren voor de spits van Wolverhampton opnieuw op het veld zal staan.

Raul is comfortable following an operation last night, which he underwent in a London hospital.



He has our love and support as he begins a period of recovery.



We're all with you, @Raul_Jimenez9.