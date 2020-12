Brexit legt strenge voorwaarden op voor EU-spelers: zonder voldoende punten kom je niet binnen

De Brexitreferendum dateert al van een poos geleden, maar de gevolgen zullen pas vanaf 2021 voelbaar zijn voor voetballers die aan de slag willen in de Premier League. De Britse FA heeft de transfervoorwaarden aangepast en die treden al in januari in werking.

"Post-Brexit (na 31 december 2020, nvdr.) kunnen clubs niet zomaar spelers uit de Europese Unie aantrekken. De EU-spelers moeten eerst een GBE (Governing Body Endorsement) verwerven, zoals alle andere spelers die normaal niet in aanmerking komen voor een werkvergunning in het Verenigd Koninkrijk", communiceerde de FA. Uitzonderingen Een GBE behalen kan via een puntensysteem. De punten worden gebaseerd op caps voor nationale (jeugd)ploegen, de kwaliteit van de verkopende club (gebaseerd op hun competitie, positie in de competitie en de progressie op internationaal niveau) en speelgelegenheid bij de club (gebaseerd op binnenlandse en continentale competitieminuten). Spelers die voldoende punten halen kunnen naar een club binnen de FA worden getransfereerd. Halen ze de ondergrens niet, dan kan er alsnog een uitzondering worden gemaakt door een panel.