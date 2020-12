Bijna 100 profmatchen op zijn 22ste: "Ja, ik ben klaar voor de Rode Duivels, dat is de volgende logische stap"

Orel Mangala is altijd een schuchtere en bescheiden jongen geweest, maar in Duitsland is hij volledig opengebloeid. Het is een voorbeeld van een jongen die België vroeg verliet, maar er toch alles aan deed om te slagen.

Na de uitschakeling van de U21 voor het EK zijn de jeugdploegen verleden tijd voor de 22-jarige middenvelder. "Ik ben daar klaar voor. Ik ben bereid om de druk te accepteren die erbij hoort. Ik heb de indruk dat ik voldoende ervaring heb om die volgende stappen te zetten. Ik wil de anekdotes van een Jan Vertonghen horen, ik wil Axel Witsel ‘in het echt’ zien spelen", zegt hij in S/V Magazine. Roberto Martinez gaf de voorbije interlandperiodes verschillende jonge spelers kansen. Maar in het geval van Sebastiaan Bornauw draaide dat uit op een domper. "Spelen voor België, het land waar ik ben opgegroeid, zal een bron van trots zijn, niet van druk. Wat Sebastiaan is overkomen, kan iedereen overkomen. Ik ben van nature echter optimistisch, ik denk nooit na over wat er mis kan gaan. Voor mij is toetreden tot deze groep slechts de volgende logische stap.’