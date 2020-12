UEFA werkt meerdere scenario's uit voor het EK 2021: dit ligt er op tafel

De Europese voetbalbond is momenteel druk bezig met het uitwerken van vier mogelijke scenario's voor het EK 2021 dat moet plaatsvinden in 12 speelsteden en rekening houdende met de coronapandemie.

Natuurlijk hopen we met z'n allen dat we in juni volgend jaar weer zorgeloos en zoals vanouds naar het voetbal kunnen zonder maatregelen. Echter heeft niemand, en ook de UEFA niet, een glazen bol en moeten dus de nodige voorbereidingen getroffen worden om het EK in veilige omstandigheden te kunnen laten doorgaan.

In het meest ideale scenario is corona binnen een half jaar onder controle en kan de capaciteit van de stadions ten volle benut worden. Iets minder ideaal is het scenario waarbij de stadions tussen de vijftig tot honderd procent kunnen gevuld worden. Al dan niet in combinatie met sneltesten en/of mondmaskers. Een mogelijke bijkomende beperking waar de UEFA aan denkt is het niet toelaten van internationaal publiek.

Minst gunstige opties

Ook de minder gunstige opties worden bekeken. In het derde scenario spreekt men van een bezettingsgraad van 25 procent. Het beeld van het worst case scenario kennen we ook in de nationale competities, namelijk lege stadions. Dat zou uiteraard niet enkel een domper zijn voor de vele fans, maar ook voor de UEFA zelf omdat ze zo heel wat inkomsten uit ticketverkoop zouden mislopen.

Voorzitter Aleksander Ceferin wil tijdens het UEFA-congres in maart de protocollen voorstellen en per speelstad een principebesluit nemen om de supporters zo vroeg mogelijk duidelijkheid te verschaffen. De speelsteden moeten daarom de komende maanden hun plannen indienen. Afhankelijk van de coronasituatie in juni 2021 zou het dus best kunnen dat er in de ene speelstad maar een kwart van de toeschouwers wordt toegelaten en in de andere het stadion vol zit.