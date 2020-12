Ex-wereldkampioen ontslagen als trainer bij het Franse Nice

Vrijdag heeft OGC Nice zijn trainer Patrick Vieira ontslagen. De nederlaag tegen Bayer Leverkussen was er te veel aan voor het bestuur.

Donderdag verloor OGC Nice in de Europa League met 2-3 van Bayer Leverkusen. Hierdoor kan de club geen aanspraak meer maken op een Europese overwintering. Teleurstellend, want het behaalde maar een magere 3 op 15 in een poule met onder meer Slavia Praag en Hapoel Beer Sheva.

Ook in de Ligue 1 loopt het niet vlot bij Nice. Het staat pas op een elfde plaats wat ver onder de verwachtingen is. Het contract van de Franse trainer liep tot het einde van het seizoen, maar de laatste vijf wedstrijden in de competitie gingen allemaal verloren. Assistent Adrian Ursea neemt het roer tijdelijk over.

Patrick Vieira werd in de zomer van 2018 aangesteld als coach van OGC Nice. Hij volgde daar Lucien Favre op (Dortmund). In zijn eerste seizoenen leidde de Fransman zijn ploeg naar een zevende en een zesde plaats. Het leverde dus een ticket op voor de Europa League. Daar liep het dus helemaal fout na vier verloren duels in vijf wedstrijden.

In zijn spelerscarrière behoorde Patrick Vieira tot de wereldtop. De Franse middenvelder was actief bij onder meer Cannes, Arsenal, AC Milan, Inter Milaan en Juventus. Hij won in totaal zeven landstitels en werd ook Europees- en Wereldkampioen met het Franse nationale elftal.