Kums zakt door de grond van schaamte na dramatische Europese campagne van Gent: "Ik heb dat nog nooit meegemaakt, dat doet heel veel pijn"

Wanneer is de bodem bereikt? KAA Gent leed tegen Liberec al zijn vijfde opeenvolgende Europese nederlaag. Vorig weekend werd er bovendien ook nog eens roemloos onderuit gegaan tegen Cercle Brugge in eigen huis. De ontgoocheling was dan ook bijzonder groot bij Sven Kums.

"De verklaring voor deze nederlaag? Ik weet het ook niet meer”, steekt Kums van wal bij Sporza na de wedstrijd tegen Liberec. “Het is het beeld van het hele seizoen. We maken onze kansen niet af en hun eerste counter gaat er meteen in. We scoren moeilijk en slikken gemakkelijk goals." De middenvelder maakte enkele knappe Europese campagnes mee van Gent en moet nu lijdzaam toezien hoe zijn team keer op keer de boot ingaat. "0 op 15 bezorgt je een heel slecht gevoel. Ik heb dat nog nooit meegemaakt in een Europese campagne. Dat doet heel veel pijn”,