Controverse rond opvolger van John van den Brom bij AZ: Slot de deur gewezen

De aankondiging van DIck Advocaat dat hij na dit seizoen stopt als trainer heeft heel wat in gang gezet. Het heeft uiteindelijk zelfs tot het ontslag geleid van Arne Slot, de succestrainer van AZ Alkmaar.

Feyenoord moet op zoek naar een nieuwe trainer voor volgend seizoen, want Dick Advocaat vindt dat het op zijn 73 welletjes is geweest. De Rotterdammers zien in Arne Slot een ideale opvolger voor Advocaat.

Succescoach

Er zouden al gesprekken zijn geweest tussen Slot en Feyenoord en dat kon niet door de beugel bij AZ. "We hebben naar aanleiding van de eerdere berichtgeving gesproken met Arne. Als club hebben we ervoor gekozen om direct afscheid van elkaar te nemen. Bij AZ willen we een hoofdtrainer voor de groep hebben staan die volledig gefocust is op AZ", klonk het op hun clubwebsite.

Slot was loodste AZ ei zo na naar de titel vorig seizoen. De competitie werd stopgezet en het was Ajax dat op basis van een beter doelpuntensaldo naar de Champions League mocht. Tussen 2017 en 2019 was hij twee seizoenen lang de assistent van John van den Brom (nu Genk) bij AZ.