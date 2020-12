Ongelooflijk straffe statistiek voor Zidane en Marcelo

In aanloop naar de wedstrijd tussen Sevilla en Real Madrid kwam Eleven Sports met een zéér merkwaardige statistiek over Zinedine Zidane en Marcelo.

Sinds Zinedine Zidane opnieuw de touwtjes in handen heeft bij Real Madrid, verloor de Koninklijke al tien wedstrijden. Linksachter Marcelo startte toen elke keer in de basis. In de overige 30 wedstrijden dat Marcelo geen basisplek kreeg, verloor Real Madrid geen enkele wedstrijd.

Ook vandaag in de competitiewedstrijd kreeg Ferland Mendy de voorkeur op de Braziliaanse verdediger. En jawel… Real Madrid won met 0-1 bij Sevilla. Dankzij deze clean sheet van Courtois lijkt Zidane nog wat extra tijd te krijgen om zijn ploeg terug volledig op de rails te zetten.