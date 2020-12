De wedergeboorte van de Franse spits bij Chelsea? "Als je naast de ploeg valt heb je twee opties"

Zaterdagavond neemt Chelsea het in de Premier League op tegen promovendus Leeds United. Olivier Giroud lijkt zijn plaats weer heroverd te hebben in de basiself van Frank Lampard.

Olivier Giroud, de vergeten spits bij Chelsea, trof woensdag in de Champions League maar liefst vier keer raak in het duel tegen Europa League-winnaar Sevilla. Ook zijn trainer Frank Lampard was onder de indruk. Hij koos de Fransman in zijn basiself voor het duel tegen promovendus Leeds United. Opmerkelijk, want het is nog maar zijn eerste basisplaats in de Premier League dit seizoen voor The Blues.

In 2018 kwam Olivier Giroud over van Arsenal. Hij startte niet in elke wedstrijd, maar liet zich toch opmerken als een belangrijke pion voor de club. Deze zomer leek het einde verhaal voor de Fransman bij Chelsea. Trainer Frank Lampard kreeg een enorm transferbudget ter beschikking. Dat investeerde hij vooral in offensieve versterkingen. Ondermeer Kai Havertz en Timo Werner werden als concurrenten naar Londen gehaald.

Toch klonk de 34-jarige spits strijdlustig voor het duel tegen Leeds: "Als je naast de ploeg valt heb je twee opties. Je geeft op, maar dat zit niet in mijn karakter, of je vecht je terug in de selectie."