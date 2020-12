Nieuwe masterclass van Lukaku verleidt Conte tot straffe uitspraken: "Als hij blijft werken kan hij de beste ter wereld worden"

Dat tikt toch al weer stevig aan. Romelu Lukaku was nog maar eens beslissend voor Internazionale. Tegen Bologna (3-1) toonde hij zijn italiaanse werkgever de weg. Zijn achtste goal in negen wedstrijden in de Serie A.

Tel daarbij ook nog eens zijn vier Champions League-goals in evenveel wedstrijden en je weet dat de Belgische recordschutter aller tijden alweer aan een uiterst productief seizoen bezig is. Zijn coach Antonio Conte blijft zoeken naar de superlatieven voor zijn spits.

"Lukaku kan nog beter worden", zegt hij aan DAZN. "Toen ik hier aankwam, omschreef ik hem als een ruwe diamant. Hij is gekomen waar hij nu is door zijn kwaliteiten en als hij blijft werken kan hij de beste ter wereld worden. Hij is alvast op de goede weg."

Uniek profiel

"Hij combineert fysieke kwaliteiten met de enorme capaciteit om ruimtes te blijven trekken. Op dat vlak is hij alvast uniek. Hij is ook nog eens bescheiden, werkt hard en stelt zich altijd in dienst van de ploeg. Ik ben heel tevreden over hem."