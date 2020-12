Bondscoach Martinez ziet - uiteraard - geen hapklaar brokje na WK-loting: "We zullen elke keer top moeten zijn"

De Rode Duivels hebben Wales, Estland, Wit-Rusland en Tsjechië geloot voor de kwalificatie van het WK 2022 in Qatar. Dat lijkt een hapklare brok, maar zoals verwacht bouwt de bondscoach weeral wat voorzichtigheid in.

Uiteraard mogen deze ploegen geen bedreiging vormen voor de Rode Duivels, maar het is de taak van de bondscoach om toch voorzichtig te blijven. Met straffe uitspraken gaat hij enkel wrevel creëren en dat heeft Martinez tijdens zijn hele periode nog niet gedaan.

Met Wales krijgt hij trouwens een bekend land voorgeschoteld. "Ik begon er inderdaad mijn managercarrière bij Swansea en heb er nog steeds goeie herinneringen aan. Wales en Tsjechië zijn 'upcoming teams'. Ze hebben een mix van ervaring en jonge talenten. Wit-Rusland is altijd een moeilijk te bespelen land."

Het belangrijkste voor Martinez wordt om alles te managen. 2021 wordt immers heel druk voor de Duivels. "We zullen maximaal getest worden", knikte hij. "Drie verschillende kampen voor drie verschillende toernooien... Het kamp in maart wordt héél belangrijk om de 23 voor het EK te bepalen. We zullen trouwens elke keer top moeten zijn. Als je het niveau niet aanhoudt en niet klaar bent, zul je in moeilijkheden komen."