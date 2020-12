De Witte spreekt nu al van een annus horribilis: "Wellicht zou ik de beslissing van toen teniet gedaan hebben als het zou kunnen"

"Het slechtste jaar sinds ik 20 jaar geleden voorzitter ben geworden", KAA Gent zit duidelijk in de hoek waar de klappen vallen. In een interview bij Sporza duidt de Gent-voorzitter aan waar het mis is gelopen voor de Buffalo's dit seizoen.

Een half jaar geleden was alles nog peis en vree in de Arteveldestad. De club was tweede geworden en ging volgend seizoen de strijd aan met eeuwige rivaal Club Brugge voor de landstitel. Dat is net iets anders gelopen.

"Wij hebben het seizoen aangevat met Jess Thorup, we hebben ook een aantal transfers samen met hem gedaan. Jess Thorup heeft veel verdiensten, we werden met hem tweede en we speelden tegen AS Roma.”

Overhaaste beslissing

"Maar na twee verliespartijen in evenveel speeldagen trok De Witte in paniek. "Wellicht zou ik de beslissing van toen teniet gedaan hebben als het zou kunnen. Daar heb ik iets te vlug gereageerd. I am a human being."

"In de club ontstond er wat drive, maar ik heb de sleutel om ja of neen te zeggen. Dan moet je verantwoordelijkheid nemen. Dat geef ik toe, dat ik de sleutel van ‘neen’ niet heb omgedraaid. Je gaat mij weinig kwaad kunnen vertellen over Thorup."

"Er waren wel hevige discussies, maar als ik Jess in de toekomst ontmoet, zal dat zijn met een warm hart. En omgekeerd, daar ben ik zeker van. Maar de beslissing van toen is de kern van vele gevolgen geweest."