Mignolet slikt bittere pil door: "Laatste wedstrijd? Het is de laatste seconde geworden"

Wat als? Wat als Charles De Ketelaere niet op de lat, maar tegen het net had getrapt? Club Brugge mag vanavond met het hoofd omhoog het Stadio Olimpico verlaten. Ook Simon Mignolet zag dat blauw-zwart zich héél moedig heeft getoond.

Nog eentje? Wat als Eduard Sobol zijn verstand had gebruikt en géén tweede gele kaart had gepakt? "We zijn niet alleen slecht gestart", beseft ook Simon Mignolet dat het niét goed was. "We herpakten ons, maar vervolgens vielen we met tien."

"Tijdens de rust was het vooral belangrijk om de kopjes recht te houden", gaat Big Si verder. "In eerste instantie moesten we absoluut vermijden om hier af te gaan. In tweede instantie kon die 2-2 altijd vallen en dan was het beven voor SS Lazio. Dat was exact het scenario."

In de slotseconden trof Charles De Ketelaere het doelhout. "We hebben getoond waar Club Brugge voor staat. Zelfs met tien man zijn we héél dichtbij geweest. Ik kan alleszins zeggen dat we er alles aan gedaan hebben. Vooral in de tweede helft."

We hebben zes punten gepakt tegen Zenit én verloren niet tegen SS Lazio

"We hebben zes punten gepakt tegen Zenit én verloren niet tegen Lazio", besluit de doelman van blauw-zwart. "Dat wil toch iets zeggen. Ik heb bij de loting gezegd dat het op de laatste wedstrijd aan zou komen. Het is de laatste seconde geworden."