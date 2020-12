Het Gentse middenveld: "Het niveau van vroeger zie ik hem nooit meer halen"

Het AA Gent van nu staat nog mijlenver af van het kampioenenteam dat Hein Vanhaezebrouck bij zijn eerste passage neerzette. Vooral op het middenveld zijn er toch grote verschillen.

Renato Neto en Elisha Owusu, dat zijn toch andere types. “De allerbeste Owusu, die van vorig seizoen, moet niet onderdoen voor Renato Neto. Werkers die heel veel gaten dichtlopen. Al had ­Neto natuurlijk ook nog die ­geweldige crosspass", analyseert Wim De Coninck in Het Nieuwsblad.

Wie wel er weer bijloopt is Sven Kums. “Het verschil tussen de Kums van vijf jaar geleden en de Kums van vandaag is gigantisch. Toen won hij de Gouden Schoen, dat spreekt dus voor zich. Zijn niveau van vroeger zie ik hem nooit meer halen, daarvoor is er te veel gebeurd sindsdien. Maar je voelt wel dat er nog een stevige marge op zijn vormpeil zit.”