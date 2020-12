UPDATE: PSG - Basaksehir stilgelegd na racistisch incident. Match wordt woensdag hervat.

De wedstrijd tussen PSG en Basaksehir in de Champions League is gestaakt. Een racistisch incident met de vierde scheidsrechter ligt aan de basis van het vroegtijdig stopzetten van de partij.

UPDATE: De spelers van Basaksehir leken aanvankelijk te willen voortspelen als de vierde ref werd vervangen. Ondertussen toont de Franse televisie beelden van inpakkende stafleden van PSG. De match is definitief gestaakt en zal woensdag om 18:55 hervat worden. Ze zullen hervatten vanaf de 14e minuut.

De wedstrijd werd bij een 0-0-tussenstand gestaakt. De vierde ref beschreef Webo, een ex-international van Kameroen met het woord n*gro, toen deze een rode kaart werd voorgeschoteld. Webo wilde antwoord halen en riep de ref toe: "Waarom 'n*gro'? Waarom zeg je n*gro?"

De desbetreffende official probeerde uit te leggen dat dit een gebruik is in de Romeense taal, waarop ook Demba Ba verhaal kwam halen.

(Swipe voor de video!)

Op aanzetten van die laatste, beslisten de spelers van Basaksehir om van het veld te stappen.Na een discussie van enkele minuten volgden uiteindelijk ook Neymar en ploegmaats op aangeven van Kylian Mbappé. Het is momenteel afwachten hoe de UEFA deze zaak zal aanpakken. Woensdag wordt de wedstrijd dus hervat om 18u55 vanaf de 14e minuut in Parc des Princes.