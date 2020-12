Jan Vertonghen komt naar België met Benfica, maar heeft grote objectieven

Standard is al uitgeschakeld en Benfica is al zeker van de zestiende finales in de Europa League. Toch blijft het duel er natuurlijk wel eentje om naar uit te kijken donderdag om 18u55.

Benfica mikt op de groepswinst en moet dus Rangers afhouden in de strijd om de eerste plaats. Dan kunnen ze maar beter winnen op Sclessin. "Standard heeft een goede ploeg, met goede spelers. Ik ken er veel, dus we gaan alles moeten doen om te winnen en de groepswinst te pakken", aldus Jan Vertonghen op de persconferentie vooraf. Speciaal "Het is speciaal voor mij om in België te spelen. Ik heb hier al een paar keer gespeeld, het blijft iets bijzonder. Jammer dat er geen supporters mogen bij zijn." Vertonghen heeft wel ambities in de Europa League: "Er zijn veel favorieten en er komen natuurlijk ook nog de ploegen uit de Champions League bij, maar we willen die prijs echt pakken als het kan."





