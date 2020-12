Club-huurling scoort aan lopende band in het buitenland: "Ze lieten me vertrekken, wat kan ik zeggen?" en "Deze spits kan er tientallen maken voor Club"

Zelf doet hij het met al vijf goals in acht wedstrijden prima bij Vitesse Arnhem, maar ondertussen is zijn 'moederclub' Club Brugge nog steeds op zoek naar een spits die écht vaak scoort.

En dus is de vraag: had Loïs Openda de problemen van Club Brugge kunnen oplossen? Zelf heeft hij er wel een mening over.

"Ik ben een echte nummer 9, maar ze hebben me laten vertrekken. Wat moet ik dan zeggen?", klinkt het in Sport/Voetbalmagazine.

Tientallen doelpunten

"Elke club kan een snelle spits gebruiken, maar bij Club zet Clement Okereke liever op de flank", aldus de huurling.

Openda zag bovendien een aanvaller van blauw-zwart al mooie dingen doen: "Krmencik bijvoorbeeld is een heel goede speler. Ik heb met hem getraind, hij kan de bal goed bijhouden en hij kan scoren. Wat hem ontbreekt, is gewoon wat vertrouwen. Echt waar: ik denk dat hij een speler is die, als hij wat vertrouwen krijgt, tientallen doelpunten kan maken."