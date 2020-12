De kelk is tot op de bodem leeg! Gent verlaat Europa League met rode kaken, zonder punten én na nieuwe blamage

Moeten we hier een wedstrijdverslag tikken? Het is eigenlijk overbodig. Net als de volledige Europa League-campagne van KAA Gent...

TSG 1899 Hoffenheim, Rode Ster en Slovan Liberec. Het zijn zeker en vast niet de grootste namen in het Europese voetbal. En toch slaagde KAA Gent er niét in om een punt te sprokkelen.

4-1. De kelk is tot op de bodem leeg. Ook Hein Vanhaezebrouck slaagde er vanavond niet in om de Buffalo's enigszins te laten voetballen. Het was zwak, saai én inspiratieloos. Sorry, de waarheid kan hard zijn.

Op die manier verlaat Gent de Europa League met rode kaken én zonder punten. Geen kat had dit scenario voorspeld bij de loting afgelopen zomer. En jammer genoeg gelooft geen kat momenteel dat het snel zal goed komen met de Buffalo's...