Dé beweegreden is duidelijk: daarom loodst Raiola Pogba van Manchester United naar Juventus

Paul Pogba gaat Manchester United verlaten. Daar was Mino Raiola héél duidelijk over. De supermakelaar heeft zo de eigen beweegredenen om de Fransman weg te halen op Old Trafford. Met als voornaamste: zijn portefeuille.

Mino Raiola loodste Paul Pogba enkele seizoenen geleden van Juventus FC naar Manchester United. The Red Devils betaalden een slordige 105 miljoen euro - destijds een absoluut record - voor de Fransman. 27 miljoen euro van die transfersom verdween in de zak van… Mino Raiola. En dat is niet alles. Ook Manchester United zelf moest de vijf seizoenen die daarop volgden betalen voor de bewezen diensten. In totaal verdiende Raiola maar liefst 49 miljoen euro aan de transfer. 49 miljoen euro En net dat kunstje wil de Italiaan met Nederlandse roots nog een keertje overdoen. Extra opmerkelijk: het zijn dezelfde partijen die mogen dokken. Deze keer zal Pogba immers naar… Juventus trekken.