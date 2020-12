Christian Benteke krijgt voor het eerst in lange tijd weer vertrouwen van zijn coach: "Hij heeft uitstekende kwaliteiten"

Christian Benteke kende enkele moeilijke seizoenen bij Crystal Palace, maar scoorde vorig weekend zijn eerste twee doelpunten van het seizoen. Trainer Roy Hodgson hoopt dat zijn spits opnieuw kan overtuigen in het competitieduel tegen Tottenham.

Vorig weekend won Crystal Palace overtuigend met 1-5 op bezoek bij promovendus West Bromich Albion. Christan Benteke trof al raak bij de 1-3, maar wist op het einde ook de eindstand op het bord vast te leggen. Trainer Roy Hodgson blijft geloven in de kwaliteiten van zijn Rode Duivel: "Het is een goede aanvaller, dat wisten we al langer. Het is fantastisch dat hij weer van zich laat horen in de vorm van doelpunten."

Zondag neemt Crystal Palace het op tegen competitieleider Tottenham Hotspur. Christian Benteke hoopt op een tweede basisplaats van het seizoen, landgenoot Michy Batshuayi zoekt nog steeds naar zijn eerste doelpunt.