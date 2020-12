Portugal boven in de Premier League: ook Mourinho heeft prijs te pakken

Portugal boven in de Premier League. Zowel de speler van de maand als de speler van de maand november zijn van Portugese afkomst. Eerder raakte al bekend dat Bruno Fernandes is verkozen tot speler van de maand (u kan het HIER nog eens lezen).

José Mourinho is dan weer de manager van de maand. Hij won drie wedstrijden met Tottenham in de maand november (tegen Brighton, West Brom en Manchester City) en ze speelden één keer gelijk (0-0 tegen Chelsea).

A special award for a special manager 👏



Jose Mourinho is the @BarclaysFooty Manager of the Month for November 🏅#PLAwards pic.twitter.com/hNal6wvnmn