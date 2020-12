Philippe Montanier heeft lovende woorden voor één van zijn verdedigers: "Hij is alleen maar sterker geworden na zijn blessure"

Dit weekend staat een belangrijke wedstrijd op het programma voor Standard in de Jupiler Pro League. De Rouches zullen het opnemen tegen KAA Gent. Montanier, de trainer van Standard, is op zijn hoede.

Montanier vertelde op de persconferentie dat hij op zijn hoede is voor KAA Gent. "We bekijken KAA Gent zoals we de andere topclubs in België bekijken. Als je naar de waarde van de ploeg kijkt, is KAA Gent één van de betere ploegen in België", staat de lezen op de Twitterpagina van Standard.

De trainer van Standard had daarnaast nog lovende woorden voor verdediger Noë Dussenne. "Hij is alleen maar sterker geworden na zijn blessure. Hij speelt een belangrijke rol en is nodig in de omkadering van onze jonge spelers."