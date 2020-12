Ondanks een veelbelovende carrière zette Duitse volksheld deze zomer een stap terug: "Ik kijk niet naar het verleden, ik ben gelukkig bij PSV"

Deze zomer werd Mario Götze op straat gegooid door Borussia Dortmund. Het was dus tijd voor iets nieuws. De Wereldkampioen van 2014 koos voor een avontuur in de Eredivisie.

Mario Götze tekende deze zomer transfervrij bij PSV. Een keuze dat vooral in zijn thuisland werd onthaald met heel wat vragen. De Duitsers hadden de middenvelder liever in de Bundesliga zien blijven. Ondanks dat hij enkele jaren geleden werd gezien als de top van het Duitse voetbal werd zijn carrière door allerlei redenen afgeremd: "In het voetbal kan je niets plannen. Ik heb mijn winnende doelpunt in de Wereldbeker ook niet gepland", vertelt hij aan De Telegraaf.

Nu hoopt Mario Götze dus prijzen te pakken bij PSV. Waar had zijn plafond wel niet gelegen? "Ik kijk niet naar het verleden. De overstap naar Nederland frustreert me ook niet. Ik voel me goed en ben gelukkig in Eindhoven."

Als 22-jarige scoorde Mario Götze het winnende doelpunt in de Wereldbeker van 2014. Hij ontpopte zich tot nationale volksheld, maar door blessures kwam hij niet meer aan de bak bij Bayern München. De Duitser keerde terug naar zijn jeugdclub Borussia Dortmund. Ook daar liep het door talloze blessures mis. Daarnaast was hij ook door een stofwisselingsziekte lange tijd out.