FC Nantes-supporters eisen het vertrek van hun voorzitter ondermeer door de samenwerking met Mogi Bayat

Zondag kwamen de misnoegde supporters van FC Nantes op straat uit frustratie op hun voorzitter. Hij wordt verdacht van fiscale fraude en kreeg deze week nog de politie over de vloer door zijn samenwerking met makelaar Mogi Bayat.

Zondag speelde FC Nantes een thuismatch tegen hekkensluiter Dijon. In aanloop naar de wedstrijd hebben supporters hun ongenoegen over de clubleiding geuit. Enkele honderden supporters kwamen rond het stadion samen. Het kwam tot kleine relletjes met de politie.

De supporters zijn het helemaal zat met voorzitter Kita. De Pool wordt verdacht van fiscale fraude en kreeg deze week nog de politie over de vloer in verband met de samenwerking met makelaar Mogi Bayat. Daarnaast ontbreekt het bij Nantes aan continuïteit. Sinds zijn aankomst in 2007 houdt geen enkele trainer het lang vol bij Les Canaris. Deze week nog werd Christian Gourcuff na een 0-4 nederlaag tegen Strasbourg op straat gesmeten door het bestuur.

De supporters probeerden het stadion te bereiken maar werden aan de parking van het stadion een halt toegeroepen door de politie. De zenuwen waren blijkbaar voelbaar tot op het veld. Nantes kwam niet verder dan een 1-1 gelijkspel tegen rode lantaarn Dijon. Moses Simon, ex-aanvaller van KAA Gent bracht zijn ploeg nochtans op voorsprong vanop de stip. Ook Renaud Edmond (ex-Standard) en Dennis Appiah (ex-Anderlecht) kwamen in actie voor de club.