Gerard Houllier, oud-trainer van onder meer Liverpool en PSG, is op 73-jarige leeftijd overleden

Volgens RMC Sport is Gérard Houllier overleden. De Fransman was onder meer van 1998 tot 2004 trainer bij Liverpool en zijn beste seizoen kende hij in het seizoen 2000-2001. Toen won hij met Liverpool de UEFA Cup, FA Cup en League Cup. Het jaar daarna won Houllier met Liverpool de Europese supercup. Ook in Frankrijk was Houllier succesvol. Zo won hij drie Franse titels (twee keer met Lyon en één keer met PSG). Gérard Houllier werd 73 jaar oud.