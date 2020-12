🎥 Danny Drinkwater zit helemaal op een zijspoor bij Chelsea: aankoop van 38M euro gaat robbertje vechten bij de beloften

Danny Drinkwater komt niet meer op het voorplan voor bij Chelsea. Hij draaft nu op bij de beloften, maar daar zal hij enkele weken niet in actie mogen komen. Drinkwater, in 2016 nog landskampioen met Leicester City, revancheerde zich op de 16-jarige Alfie Devine.

It's London derby time at Kingsmeadow! #CFCDev vs Tottenham in PL2 is live on the 5th Stand app and on the Chelsea website from 6:55pm. 💪 Here's how we line-up this evening... pic.twitter.com/rLvf1TvavM

Danny Drinkwater absolutely scything down a child. Cech then reluctantly hobbling over like a man who believes he is just far too old for this kind of exertion on a Monday night. Very enjoyable pic.twitter.com/LAMWhU4Ctj