Huurling Chelsea deelt kopstoot uit aan ploegmaat bij Aston Villa en lijkt te moeten vertrekken bij de club

Het gaat van kwaad naar erger voor Danny Drinkwater. De centrale middenvelder van Chelsea wordt uitgeleend aan Aston Villa, maar een succes was het nog niet. Integendeel, hij zou enkele dagen geleden een kopstoot uitgedeeld hebben aan ploegmaat Jota. Daardoor moet hij waarschijnlijk vertrekken.

Het gaat niet goed met Danny Drinkwater. Enkele jaren geleden won hij nog de Premier League met Leicester City en het leverde hem een droomtransfer op naar Chelsea. Daar liep het al snel mis en hij werd al een paar keer uitgeleend.

Ook dit seizoen is hij uitgeleend aan een andere club in de Premier League. Bij Aston Villa speelde hij echter nog maar vier wedstrijden mee en de kans dat hij er nog een vijfde bij doet is klein, want de centrale middenvelder lijkt al te moeten vertrekken bij de club.

Volgens The Guardian was er namelijk een aanvaring op training. Drinkwater zou een kopstoot uitgedeeld hebben aan Jota. Daardoor lijkt Aston Villa de uitleenbeurt stop te zetten. De kans is klein dat ook Chelsea hem nog een nieuwe kans zal geven, waardoor zijn carrière in het slop lijkt te geraken.