'PSG doet enorm stuk van de vraagprijs af en legt prijs vast voor Neymar'

De toekomst van Neymar gaat de komende maanden de headlines beheersen. PSG is er namelijk als de dood voor om de Braziliaan zijn laatste contractjaar te zien ingaan. Het prijskaartje is inmiddels vastgesteld.

Het contract van Neymar loopt medio 2022 af. PSG wil de overeenkomst graag verlengen, maar de Braziliaan stelt de komst van Lionel Messi als voorwaarde. We moeten dan ook niet uitleggen dat dat geen sinecure is.

L’Equipe weet dat Nasser Al-Khelaïfi er alles aan wil doen om hem in de schaduw van de Eiffeltoren te houden. Maar… de eigenaar van PSG is realistisch. Een bod van honderd miljoen euro is dan ook genoeg om de Goddelijke Kanarie weg te halen uit Parijs.

Solden?

Daarmee doet PSG een enorme brok van de vraagprijs van vorig seizoen af. Toen wou de Franse landskampioen de investering van 222 miljoen euro (grotendeels) recupereren. Al is het de vraag welke club zo’n bedrag in coronatijden kan ophoesten.