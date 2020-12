🎥 Manuel Neuer toont nog maar eens dat hij één van de beste doelmannen ter wereld is met heerlijke redding tegen Wolfsburg

Dat Bayern München in de Bundesliga wint is niet verrassend, maar toch had er anders kunnen uitzien. Wolfsburg had namelijk een uitstekende mogelijkheid om toch met een punt terug naar huis te keren, maar Manuel Neuer dacht er anders over.

Bayern München won woensdag met 2-1 van Wolfsburg. Philipp bracht de bezoekers eerst op voorsprong, maar dankzij twee doelpunten van Robert Lewandowski leek Bayern München op weg naar de zege.

Toch werd het nog even gevaarlijk, want Bartosz Bialek kreeg een enorme kans om de 2-2 op het bord zetten. Manuel Neuer vond één tegendoelpunt echter voldoende en had een schitterende reflex in huis. Bekijk hieronder de beelden. Save of the Day! Penyelamatan gemilang dari Manuel Neuer yang bikin kalian tercengang. 😮



Tonton aksinya di cuplikan pertandingan Bayern vs Wolfsburg, hanya di Mola TV.https://t.co/4xiF5R4hl9BundesligadiMolaTV?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#BundesligadiMolaTV pic.twitter.com/dUY0qJJTH7 — SuperSoccer TV (@my_supersoccer) December 16, 2020