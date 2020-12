Aanvallende problemen bij Manchester City: de club staat pas negende en de cijfers spreken voor zich

Neen, het is voorlopig niet het het seizoen van Manchester City. Het team van trainer Pep Guardiola kent een moeilijk seizoen dat na twaalf wedstrijden resulteert in een negende plaats in de Premier League.

De club van Kevin De Bruyne, die gisteren nog door de FIFA werd opgenomen in het Wereldelftal van het Jaar 2020, kent een matig seizoen. Manchester City heeft weliswaar een wedstrijd minder gespeeld, maar telt toch al 8 punten minder dan Liverpool.

De negende plek in het klassement is ongewoon voor de club uit Manchester dat vooral problemen kent in het aanvallende compartiment.

Voorhoede

Manchester City scoort veel minder dan we dat gewoon zijn van de Engelse club. Met 18 goals in 12 wedstrijdens kunnen ze bij 'The Citizens' zeker niet tevreden zijn. Moest er enkel naar het aantal gemaakte goals gekeken worden, zou de club pas twaalfde staan in de stand. Met de miljoenen die er rondlopen in de voorhoede van City zal er ongetwijfeld meer verwacht worden. Riyad Mahrez is met amper vier goals de topschutter.

Verdedigend

In verdedigend opzicht gaat het Manchester City wel voor de wind. De club heeft, samen met Tottenham, de beste verdediging. City slikt gemiddeld één goal per wedstrijd. Voor de start van het seizoen werd er met Rúben Dias en Nathan Aké nog voor meer dan 100 miljoen euro uitgegeven aan verdedigers.

Pep Guardiola liet al verstaan dat City meer zal moeten scoren. Het zal daarvoor meer kansen moeten creëren en agressiever spelen.