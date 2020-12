Klopp roteert en zet Salah op de bank tegen Crystal Palace

Crystal Palace en Liverpool trappen zaterdagmiddag de 14e speeldag op gang in de Premier League.

Geen Benteke

En bij Crystal Palace zal dat zonder Christian Benteke gebeuren. De Belgische aanvaller was de laatste weken in goede doen maar kreeg een rode kaart tegen West Ham afgelopen week en is nu geschorst.

Ex-Anderlechtspeler Kouyaté zal wel starten, net als ex-Liverpoolspeler Clyne. Vooraan moeten Ayew en Zaha voor doelpunten zorgen.

Geen Salah

Bij Liverpool is er geen plaats voor Mo Salah in de starting eleven. De Egyptenaar scoorde in de drie voorbije wedstrijden voor Liverpool maar Klopp laat hem wat rusten en op de bank starten. Omdat Diogo Jota geblesseerd is, krijgt Minamino zijn kans op de rechterflank.

Achterin moeten Matip en Fabinho er voor proberen zorgen dat er geen doelpunten gemaak worden door Palace.