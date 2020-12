🎥 Bayer Leverkusen kwam op fantastische wijze op voorsprong maar botste dan tegen een onvermijdelijke Robert Lewandowski

Zaterdagavond was de spanning te snijden in de Bundesliga. Bayer Leverkusen had aan een punt tegen Duits landskampioen Bayern München genoeg om als leider de winterstop in te duiken. Een spannend duel dat werd opengebroken met een heerlijk doelpunt van Patrik Schick.

Bayer Leverkusen begon sterk aan het seizoen en was nog steeds ongeslagen in de competitie. Afgelopen weekend, via een heerlijk doelpunt van ex-Genkie Leon Bailey, sprong het zelfs naar de leidersplaats in Duitsland. Het had zaterdag aan een punt genoeg om als leider de winterstop in te trekken. Al kwam wel de machine van Bayern München op bezoek.

Toch begon de thuisploeg weer furieus aan het duel. Na een kwartier brak Leverkusen de score op fenomenale wijze open na (opnieuw) een ingestudeerde hoekschop. Kort genomen gooide Nadiem Amiri de bal voor het pak. Aanvaller Patrik Schick volleerde de bal heerlijk tegen de touwen. Bayer Leverkusen had de wedstrijd in handen, maar zag de landskampioen vlak voor rust gelijk komen na defensief geklungel achterin. Wie anders dan Robert Lewandowski stond opnieuw aan het kanon voor Bayern München. Na een aangename eerste helft gingen beide ploegen rusten met een gelijkspel op het bord.

TOOOR | Wat een fantastische volley van Patrick Schick. 😍🔥#B04FCB pic.twitter.com/IEKrws5W5l — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) December 19, 2020

Na rust gingen beide ploegen gewoon door op hetzelfde elan. Bayern München kwam als beste uit de kleedkamer en was levensgevaarlijk op de tegenaanval. Maar richting het einde kraakte de thuisploeg dan toch. Invaller Musiala trof eerst nog het doelhout. Robert Lewandowski besliste in de slotfase de wedstrijd na slecht wegwerken bij de thuisploeg. Met deze overwinning duikt Bayer München dan toch als leider de winterstop in. Begin januari zal de Bundesliga weer hervat worden.