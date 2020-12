51 goals na 13 speeldagen: Ajax mikt op indrukwekkend doelpuntenrecord

Ajax had op de dertiende speeldag van de Eredivisie weinig moeite met ADO Den Haag. De match was na de eerste 45 minuten al gespeeld. De Amsterdammers zitten ook op recordtempo wat het aantal gescoorde goals betreft.

De partij eindigde op 2-4 in het voordeel van Ajax, dat ook opnieuw alleen aan de leiding staat in de Eredivisie. Bij de rust stond het al 0-4 voor de Ajacieden. De 0-4 werd gemaakt door Klaas-Jan Huntelaar en het was al de 51ste van Ajax dit seizoen, goed voor een gemiddelde van 3,92 match.

Het record is in handen van Ajax zelf en dateert van het jaar 1966/67, toen ze 122 keer scoorden. 122 goals op 34 speeldagen is een gemiddelde van 3,59 goals per match, dus dat wil zeggen dat Ajax voor ligt op de recordkoers. De 0-13 tegen VVV Venlo hielp alvast...