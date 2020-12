Pijnlijk: Alan Shearer noemt Arsenal en degradatie in één zin

Het gaat niet goed met de Gunners. Na 14 speeldagen scoorden ze nog maar 12 goals en sprokkelden ze 14 punten. Dankzij hun recente 1 op 15 staan ze maar 4 punten boven een degradatieplaats.

Het is vreemd om een grote naam in het Engelse voetbal in verband te brengen met degradatie, maar het is wel de realiteit. Alan Shearer deed het zaterdagavond tijdens de uitzending van Match of the Day op BBC.

De gewezen aanvaller keek vooral naar de houding van sommige spelers. "Het lot van Mikel Arteta, de manager van Arsenal, hangt af van de spelers en sommigen lijken niet alles te geven voor hem."