Mag Koen Casteels beginnen dromen van een Champions League-avontuur? Geplaagd Wolfsburg nu ook voorbij revelatie Stuttgart

In Duitsland keken twee landgenoten elkaar in de ogen. Koen Casteels zag vijf ploeggenoten uitvallen na een positieve coronatest. Maar het Stuttgart van Orel Mangala kon niet profiteren van de situatie bij de thuisploeg.

Zondagavond stond er in Duitsland nog een aantrekkelijk duel tussen Wolfsburg en Stuttgart op het programma. Landgenoten Koen Casteels en Orel Mangala keken elkaar in de ogen. Wolfsburg zag in aanloop naar de wedstrijd maar liefst vijf spelers uitvallen na een positieve coronatest, maar de promovendus kon niet profiteren van de miserie bij de thuisploeg. Koen Casteels hield zijn netten schoon en zag zijn ploeggenoot Josip Brekalo het enigste doelpunt van de wedstrijd maken. Het is ondertussen al de vierde cleansheet van het seizoen voor onze nationale doelman.

Dankzij deze nieuwe driepunter springt Wolfsburg over het teleurstellende Dortmund naar positie vier. Een plek dat recht heeft op een Champions League-ticket.