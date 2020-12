Duits voetbal neemt na het seizoen afscheid van deze tweelingbroers

Droevig nieuws uit Bayer Leverkusen waar de tweeling Bender heeft besloten om na dit seizoen te stoppen met professioneel voetbal.

"We hebben er lang over nagedacht, maar we zullen onze reis met Bayer Leverkusen niet voortzetten", laten de twee verdedigers weten via de clubwebsite.

"We merken dat het ons steeds zwaarder valt om om te gaan met de lichamelijke klachten", zo klinkt het.

De Duitse broeders worden in april 32 jaar. Vooral voor Lars Bender zal het emotioneel zwaar zijn. De speler was al sinds 2009 actief binnen de club.

